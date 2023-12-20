İşçi Partili Müslümanlar, İsrail Büyükelçisi ile görüşmeme çağrısı yaptı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partili Müslümanlar, parti üyeleri ile temsilcilerine iki devletli çözüme karşı çıkan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely ile bir araya gelmemeleri ve aynı etkinliklerde yer almamaları çağrısı yaptı.

İşçi Partili Müslümanlar Ağı, parti lideri Keir Starmer'a hitaben yazdıkları mektupta, Hotovely'nin iki devletli çözümü İsrail'in kabul etmeyeceğine yönelik açıklamalarını hatırlattı.

İngiltere'nin, partinin ve uluslararası kamuoyunun görüşünün uzun yıllardır bağımsız Filistin devleti ile halkının kendi kaderini tayin etmesinden yana olduğu belirtilen mektupta, "Filistin'in bağımsız devlet olarak var olma hakkını reddetmek yalnızca aşırılık yanlısı bir tutum değil, aynı zamanda uluslararası alandaki fikir birliğine de aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

Mektupta, "Filistinlilerin ve milyonlarca Müslüman'ın kendi kaderini tayin etme hakkını reddetmek açıkça Müslüman karşıtlığıdır (İslamofobi)." değerlendirmesi yapılarak, İsrail hükümetinin önde gelen isimlerinden Filistinlilere yönelik endişe verici soykırım söylemleri geldiği vurgulandı.

Bu görüşlerdeki kişilerle temasta bulunmanın ya da görüşlerini onaylamanın da aynı zamanda Müslüman karşıtlığı olduğuna dikkat çekilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Hem ahlaki açıdan kınanacak bir durum hem de İşçi Partisinin bütünlüğüne, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılığımız açısından ciddi risk oluşturuyor.

Bu nedenle parti lideri olarak size, İşçi Partisi temsilcilerinin mevcut İsrail Büyükelçisi Tzipi Hotovely ile hiçbir temasta bulunmaması ve hiçbir platformda birlikte yer almaması yönündeki beklentiyle yazıyoruz. Çok açıkça belli ki Büyükelçi barıştan yana değil."

Partinin Müslüman üyelerinin yazdığı mektupta Hotovely ile temasta olmanın ya da ortak platformda yer almanın, onun görüşlerini desteklemek anlamına geleceğine vurgu yapıldı.

İki devletli çözümü reddetmişti

Hotovely, İngiliz Sky New kanalı ile röportajında, ülkesinin Gazze'deki durum sona erdiğinde iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini belirtmişti.

İsrailli Büyükelçi Hotovely, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmayacağı sorusuna, "Cevap kesinlikle hayır." yanıtını vermişti.

Sky News sunucusu Mark Austin'in, sorusuna yanıt alabilmek için birkaç kez tekrarlaması üzerine Hotovely, sunucuya neden iki devletli çözüme takıntılı olduğunu sormuştu.