İşçi Partisi, İsrail'de on binlerce silah ruhsatının iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu

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İsrail'de İşçi Partisi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, 7 Ekim'den sonra on binlerce silah ruhsatını yönetmeliklere aykırı olarak onayladığı gerekçesiyle ruhsatların iptali için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi'nin Yüksek Mahkemeye sunduğu dilekçede, 7 Ekim'den bu yana on binlerce silah ruhsatının Ben Gvir'in başındaki bakanlık tarafından uygunsuz şekilde onaylandığı belirtildi.

Silah ruhsatlarının onaylanması sürecinde askerliğini yapan genç kadınlar, İsrail Meclisi (Knesset) çalışanları ve Ben Gvir'in siyasi olarak atadığı kişiler gibi yetkisiz personelin yer aldığı ve bazı ruhsatların, başvuru sahibinin gerekli eğitimi almamasına rağmen verildiği ifade edildi.

Başvuranların yarısından fazlasının kişisel görüşme yapılmadan ruhsat aldığı ve şiddet sabıkası nedeniyle silah sahibi olması yasaklanan bazı kişilere de ruhsat verildiği vurgulandı.

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, dilekçenin Yüksek Mahkemeye sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ben Gvir'in kararları, ülkede silah taşıyan insanların sayısının büyük oranda artmasına neden oldu ve bu da temel hakları ihlal ediyor. Bu, yasaları ihlal eden ve temel demokratik değerlere zarar veren çok tehlikeli bir adım." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra 100 bin silah ruhsatı verdiklerini açıklamıştı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Ben-Gvir, dün yaptığı açıklamada, bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatını onayladığını söylemişti.

Aşırı sağcı Bakan, bunun İsrail'i daha güvenli hale getirdiğini iddia etmişti.

Silah ruhsatı talepleri 7 Ekim'in ardından artarken, Haaretz gazetesine göre binlerce silah ruhsatı yasa dışı şekilde verildi.

Bakan Ben-Gvir daha önce iki kez kendisine karşı çıkanları kişisel tabancasıyla tehdit etmişti.