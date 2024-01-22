İşçi Partisi lideri: İsrail hükümeti Gazze\'deki esirleri ihmal ediyor

İsrail'deki İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, hükümetin Gazze'deki esirleri ihmal ettiğini belirterek, "108 gün boyunca gördük ki; bu hükümet rehineler dışında her şeyle meşgul." dedi.

???????The Times of Israel gazetesinin haberine göre, partisinin haftalık toplantısında konuşan Michaeli, hükümetin esirlerin kurtarılmasıyla ilgilenmediğini, zira bunun için Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulmasına hazır olunması gerektiğini söyledi.

Hükümetin Gazze'deki saldırılara devam etmek ya da esirleri geri getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini kaydeden Michaeli, "7 Ekim'den bu yana bu adımı atmaktan kaçındık. Ancak 108 gün boyunca gördük ki; bu hükümet rehineler dışında her şeyle meşgul." ifadelerini kullandı.

Partisinin hükümete karşı bugün gensoru önergesi sunacağını belirten Michaeli, hükümetin Gazze'deki esirleri ihmal ettiğini savundu.

"Sadece tam bir zafer Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin geri dönmesini garanti eder." şeklinde yalanlar söylemeye devam edilemeyeceğini belirten Michaeli, "Hamas'ı devirmenin uzun zaman alacağını ve böyle bir zamanlarının olmadığını" ifade etti.

İşçi Partisi iki gün önce yaptığı açıklamada da, "hükümeti yerinden etmek için gensoru önergesi sunacaklarını" duyurmuştu.

Açıklamada, "İsrail Devleti, İsrail ile Gazze (toprakları) arasında parçalandı ve bu hükümetin hiç umurunda değil." eleştirisinde bulunulmuştu.

Parti açıklamasında, "Netanyahu hükümetinin güvenilmeyecek bir hükümet olduğu ve devrilmesi gerektiği" kaydedilmişti.

İşçi Partisi, İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 4'üne sahip. Partinin başkanlığını eski Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli yapıyor.