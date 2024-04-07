İşçi Partisi Üyesi David Lammy, İsrail'e Silah Satışı Konusunda Hukuki Tavsiyelerin Açıklanmasını İstiyor - Son Dakika
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İşçi Partisi Üyesi David Lammy, İsrail'e Silah Satışı Konusunda Hukuki Tavsiyelerin Açıklanmasını İstiyor

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'e silah satışı konusunda hükümete aldığı hukuki tavsiyelerin açıklanmasını istedi. Lammy, Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişe duyduğunu belirtti ve İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, İşçi Partisi liderleri ve diğer yetkililerin İsrail'e silah satışlarının durdurulması çağrılarına da değindi.

07.04.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, hükümete İsrail'e silah satışı konusunda aldığı hukuki tavsiyeleri açıklama çağrısı yaparak, "( Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim." diye konuştu.

Lammy, Sky News'te katıldığı bir programda İsrail'in Gazze saldırıları ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze saldırılarının üzerinden 6 ay geçtiğini kaydeden Lammy, "Müslüman da olsa Yahudi de olsa can kaybı, can kaybıdır. Çok fazla insan öldü. Şu an 33 bin ve çoğu kadın ve çocuk. Yüksek mahkemede kıdemli hakimlerin (Gazze'de) uluslararası hukukun ihlal edilme riski olduğunu söylemesi bence çok ciddi. Ben de uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim." dedi.

Lammy, Dışişleri Bakanı David Cameron'a İsrail'e silah satışıyla ilgili aldığı hukuki tavsiyeleri açıklama çağrısı yaparak. "Bu toplumumuz için çok önemli çünkü bu eylemlerde suç ortağı olabiliriz." diye konuştu.

İşçi Partisinin ateşkes çağrısı yaptığını söyleyen Lammy, partisinin önde gelen isimlerinden Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ve İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar'ın İsrail'e silah satışlarının durdurulması yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

Bu konuda hükümetin aldığı hukuki tavsiyelerin önemine işaret eden Lammy, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyorsa onlara silah satışı yapılması konusunda şüphelerim var. Hükümet hukuki tavsiyeleri açıklasın, biz de bilelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşçi Partisi Üyesi David Lammy, İsrail'e Silah Satışı Konusunda Hukuki Tavsiyelerin Açıklanmasını İstiyor - Son Dakika

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