İşçi Ücretlerine Refah Payı Çağrısı

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(ANKARA) - Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çalışanlarının maaş ve ücretlerine refah payının yansıtılması gerektiğini belirterek "İşçi, 'geliri düşük ve sabit, vergisi yüksek ve artan oranlı emekçi' tanımından kurtulmalı. Bunun için de hem gelirde hem vergide adaleti sağlamak gerek" dedi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Aslan, şunları söyledi:

"Her zaman şunu dile getiriyorum, dünyanın bir ucunda yanan bir fidanın bize de zararı var. Gökyüzüne sınır koyamazsınız. Bugün Amerika yanıyor bu yangının etkileri bütün dünyayı etkiliyor. Bunun yanında biz orman yangınları ile mücadele ederken çok eleştirildik. Bizi eleştirenler dışarıdan değil içeriden bizden dediklerimiz tarafından eleştirildik. Havadan müdahale hususunda sınıfta kaldığımızı söyleyen hatta bunu helikopterlerin olmadığı esnada videoya çekmeye çalışanlar bile oldu. Bütün kötü niyetli çabalara rağmen, söndürülemez denilen yangınları 16 gün gibi kısa bir sürede söndürdük. Şunu unutmayın bizim teşkilatımızın dünya ormancılarından bir farkı var. Biz ormanlarımıza yeşil vatan diyerek müdahale ederiz, biz yangınlara uzaktan değil, birebir yakın temas kurarak müdahale ederiz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Yangınlar havadan müdahale ile yavaşlatılır, karadan müdahale ile de söndürülür.

Bugün süper güç denilen Amerika'da 6 uçak 12 helikopterle ormanlara müdahale ediliyor. Amerika ağzı ile bizi eleştirenlere, 'nerede devlet, nerede millet' diyenler bu söylediklerime dikkat etsin. Biz 2022 orman yangınlarında 43 helikopter, 13 uçakla yangınlara müdahale ettik. Bunun yanında birebir yangına müdahale eden, gece gündüz demeden ormanların içinde olan ateş savaşçılarımızın yeşil vatan aşkı var. Bu yüzden ülkemizdeki orman teşkilatının bir benzerini dünyada bulamazsınız. Tarımsal kapasitemizi geliştirenlerin ormanlarımızı koruyanların, hakkını ve hukukunu korumak, artırmak durumundayız.

Önümüzde 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci var. 2024 yılında ekonominin, maaşların ve fiyatların durumu da ortada. 2024 yılında yaşanan, artan gider-yetmeyen gelir, düşmeyen enflasyon-yükselmeyen maaş gerginliği 2025 yılında yaşanmasın.

Yılın ikinci ayından itibaren yüzde 20'lik dilimden vergi kesiliyor. Yani maaş, yüzde 5 düzeyinde azalıyor. Yılın ikinci altı ayında ise yüzde 27'den vergi ödüyorsunuz. Maaşta yüzde 12 düzeyinde bir düşüş gerçekleşiyor. Maaş, vergi matrah ve oranları nedeniyle tam anlamıyla kuşa dönüyor. İşçi, 'geliri düşük ve sabit, vergisi yüksek ve artan oranlı emekçi' tanımından kurtulmalı. Bunun için de hem gelirde hem vergide adaleti sağlamak gerek.

Doğrudan ve dolaylı vergiler üzerinden bakıldığında maaşlarımızın yüzde 45'i vergiye gidiyor. Burada biz şunu söylüyoruz; benden, maaş cebime girmeden en az yüzde 15 gelir vergisi alınıyor. Üstüne bir de yaptığım harcamalardan dolayı, KDV ve ÖTV türü dolaylı vergilerle ilave yüzde 20 daha alınıyor.

Beklentimiz belli; ya oranı yüzde 15'de sabitleyin, ya emek gelirleri için yüzde 15'lik dilimdeki matrahı hatırı sayılır düzeyde yükseltin ya da işçilerinde maaşlarında da emsal düzeydeki kamu görevlisi maaşlarına benzer istisna ve muafiyetler sağlansın.

"2024'de yaşadığımız geçim sıkıntısını 2025 ve 2026'da yaşamak istemiyoruz"

Önümüzde bir toplu iş sözleşme süreci var. 2024'de yaşadığımız geçim sıkıntısını 2025 ve 2026'da yaşamak istemiyoruz. 2022 Aralık-2024 Aralık dönemi enflasyonu yaklaşık yüzde 140 civarında. Bu iki yıllık dönemde, maaş ve ücretler, paranın değeri açısından ciddi bir kayıp var.

Orman ve TİGEM çalışanlarının maaş ve ücretlerine refah payı yansıtmak, makul ve adil karardır. İnsanı yaşatmak, sosyal hukuk devleti, adil devlet olmaktır. Çalışma şartları boyutuyla da Türkiye'nin uluslararası kuruluşların ders vereceği değil ders alacağı bir ülke olduğu ispatlanmalı. Orman ve TİGEM işçilerinin çalışma şartlarındaki boşlukları gidermeliyiz. Yanlışları düzeltmeli, eksikleri tamamlamalıyız. Mali ve sosyal haklarında, sosyal yardımlarında, mesai saatlerine ilişkin belirsizlikleri gidermek durumundayız.

"Biz, maaşlarımızın korunmasını değil artmasını istiyoruz"

Maaşların 20 kat artması gibi bir talebimiz yok. Fakat, devletin kasasına giren artarken, milletin kesesine girenin azalması hatasına düşülmesin istiyoruz. Geçen yılki yüz lira yüzde 44 azalmış 56 liraya düşmüş. Biz, maaşlarımızın korunmasını değil artmasını istiyoruz."