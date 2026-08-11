İşçiler İkinci Kez Gözaltında - Son Dakika
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İşçiler İkinci Kez Gözaltında

İşçiler İkinci Kez Gözaltında
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Bağımsız Maden-İş, Elazığ işçilerinin Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu, mücadele sürecek.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin Ankara'da ikinci kez gözaltına alındığını belirterek, işçilerin alacakları ödenene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Aksu, "Yarın yine Bakanlığın önünde olacağız" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin Ankara'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

İşçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yaklaştırılmadığını ve ikinci kez gözaltına alındığını belirten Aksu, gün boyunca polis ablukası altında tutulduklarını söyledi.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile birlikte işçilerin mücadelesini sürdürdüğünü belirten Aksu, Elazığ'daki işçilerin aylardır yaşadığı mağduriyeti kamuoyuna anlattıklarını ifade etti.

"MÜFETTİŞ İŞÇİLERİ HAKLI GÖRDÜ"

Aksu, 17 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişinin ücretsiz izinlere ilişkin ihtilaflı konuda işçileri haklı bulan bir rapor hazırladığını söyledi.

Holding yönetiminin de Bakanlığın bu doğrultuda bir düzenleme yapması halinde ödemenin derhal gerçekleştirileceğini bildirdiğini aktaran Aksu, "Dolayısıyla holdinge bir an önce bu paranın ödettirilmesi gerekir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞKA MADEN İŞÇİLERİ DE ANKARA'YA GELECEK"

Aksu, Yıldızlar Holding'e bağlı NESCO madenlerinde çalışan ve aylardır maaş alamadığını belirttiği işçilerin de önümüzdeki günlerde Ankara'ya geleceğini söyledi.

Yozgat Akdağ, Şebinkarahisar, Trabzon Yomra ve Ordu Zamaltı madenlerindeki işçilerle toplantılar yaptıklarını aktaran Aksu, binlerce işçinin benzer mağduriyetlerle karşı karşıya olduğunu savundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulunan Aksu, işçilerin sesinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, "Şu an ikinci gözaltı deneyecekseniz, yine biz yarın Bakanlığın önünde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ankara, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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