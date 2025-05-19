İşçilerden 19 Mayıs Coşkusu

HATAY'ın Defne ilçesine bağlı yapımı süren TOKİ inşaatlarında çalışan işçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutladı.

Öğle saatlerinde İlçeye bağlı Güneysoğüt Mahallesi'nde kısa bir mola veren işçiler, iş makineleri ve araçlarla birlikte korna çalarak bayram coşkusunu yaşadı. Vinçle Türk bayrağını inşaat alanında bayrakları hep birlikte yukarı kaldırarak Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 19 Mayıs ruhunu selamladı.

Haber - Kamera: HATAY,