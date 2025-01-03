İsfahani Mescidi Yeniden İbadete Açıldı

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Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan İsfahani Mescidi, yeniden ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tabakhane Camisi'nin bahçesinde yer alan İsfahani Mescidi'nde "Müminin Hayatında Umutsuzluğa Yer Yoktur" başlıklı hutbe irad etti, cuma namazını kıldırdı.

Hutbede, umudun, kişinin hayata tutunmasını sağlayan ilahi bir rahmet ile beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güç olduğunu belirten Erbaş, umutsuzluğun ise insanın yaşama sevincini yok edip tembelliğe düşürdüğünü söyledi.

Allah'ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberlerin, en ağır imtihanlar karşısında bile ümidini yitirmediğini aktaran Erbaş, şöyle konuştu:

"Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysaki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim."

"Bugün, dünyayı savaş alanına çevirmek isteyen zalimler, insanlığın umudunu yok etmek için her türlü kötülüğe başvurmaktadır." diyen Erbaş, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kadın-erkek, büyük-küçük demeden insanların katledilip soykırım yapıldığını dile getirdi.

Erbaş, bu saldırılarda insanların sağlık ve gıda ihtiyaçlarının dahi engellenip dünyanın gözü önünde ölüme terk edildiğine dikkati çekerek, "Diğer taraftan, aklı, fıtratı, ahlakı ve iffeti yok eden sapkın ideolojileri yaygınlaştırarak ailenin ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedirler. Alkol, sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu maddeler ve zararlı medya içerikleriyle gençliğin hayallerini karartmak, umutlarını çalmak istemektedirler. Ancak bütün planların üzerinde ilahi bir takdir vardır." diye konuştu.

Kötülüklerin yaygınlaştırılmak istendiği, iyiliğe dair umutların, ideallerin ve hayallerin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde kendilerine düşenin umutsuzluğa yer vermemek olduğuna vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Elimizden gelen, bütün imkanları seferber ettikten sonra Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetine sığınmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair hayallerine ve ideallerine ulaşmaları noktasında onlara her türlü desteği sağlamaktır. Günaha dalmış, harama bulaşmış, alkol, sigara, kumar, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların esiri olmuş kardeşlerimize şefkat ve merhamet elimizi uzatmak, onları bu durumdan kurtarmak için daha fazla gayret göstermektir."

Cuma namazının kılınmasının ardından İsfahani Mescidi'nin açılışı için kurdele kesildi.

Burada dua eden Erbaş, mescidin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve Ankara Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.