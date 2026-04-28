ISG çalışanı Doğukan Demirbek, demans hastası yolcuya 24 saat destek vererek '2026 En Başarılı İlk Temas Personeli' ödülünü kazandı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda Satınalma Uzmanı olarak çalışan Doğukan Demirbek, Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından düzenlenen '2026 Yılı En Başarılı İlk Temas Personeli' yarışmasında birinci oldu. Demirbek, terminalde karşılaştığı ve demans hastası olduğunu sonradan öğrendiği yaşlı bir yolcuya, uçuşunu kaçırması üzerine 24 saat boyunca refakat etti.

Yolcunun panik halini fark eden Demirbek, mola süresinde olmasına rağmen hemen müdahale etti. Yolcunun yakınlarına ulaşarak demans teşhisini teyit etti ve uçuşunun kaçırıldığını belirledi. Havayolu şirketiyle koordine olarak biletin ücretsiz ertesi güne alınmasını sağladı. Yolcuyu ISG Airport Hotel'de konaklattı, transferini organize etti ve ertesi gün bizzat otelden alarak check-in, güvenlik ve pasaport işlemlerinde eşlik etti.

ISG Yönetimi, Demirbek'in bu özverili yaklaşımının kurum kültürünün bir yansıması olduğunu belirterek, 'Yolcu memnuniyetini somut bir değer haline getirdiğimizin kanıtıdır' ifadelerini kullandı. Geçen yıl da ISG çalışanı Barış Burak Demirayak aynı ödüle layık görülmüştü.