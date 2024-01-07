İşgal altındaki Batı Şeria\'da Hristiyanlar göç ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Filistin'deki Hristiyanların göç etmesine neden olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Thaljieh, İsa Mesih'in sevgi ve barış mesajının dünyaya Beytüllahim'den gönderildiğini ancak bugün kendi topraklarında barışın olmadığını ifade etti.

Halihazırda durumun çok zor olduğunu, çocuklara yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini, insanların öldürüldüğünü, aç, susuz, barınaksız yaşamaya çalıştığını aktaran Thaljieh, tüm bunların ise sebepsiz gerçekleştiğini belirtti.

"Savaş, tüm insanlar için yıkıcı. Kutsal topraklara yönelik olduğunda, göç üzerinden Hristiyanlar dahil tüm Filistinlileri hedef aldığını hissediyorsun." diyen Thaljieh, Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların savaşlar nedeniyle, Beytüllahim'deki dindaşlarının da kötü ekonomik durum yüzünden sayılarının azaldığını söyledi.

Filistin'deki Hristiyanların varlığından endişeli

Thaljieh, Filistin'deki Hristiyanların varlığına ilişkin ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

Beytüllahim'den, "barışın hakim olması, savaşların son bulması ve dünyanın, adaletsizliği durdurmak için gözü ve kalbini açması" amacıyla mesaj verdiklerini kaydeden Thaljieh, İsrail ordusunun Gazze'deki camileri, kiliseleri, hastaneleri ve evleri bombaladığına, bölgede artık güvenli bir yer kalmadığına dikkati çekti.

"Bugün dualarımız Gazze'yle. Kalplerimiz onlarla; zulüm ve adaletsizlik altında yaşayan, güvenlik ve emniyetten mahrum dünyadaki tüm mazlumlarla." diyen Thaljieh, Gazze'de, Beytüllahim'de ve tüm Filistin'de kararlı duruşlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de, Jülyen takvimini temel alarak Noel'i ocak ayında kutlayan Hristiyanlar, Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla bu yıl sadece dini ritüeller gerçekleştiriyor.

Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, Hristiyan dünyasında takvim farklılıkları nedeniyle farklı tarihlerde kutlanıyor.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel; Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.