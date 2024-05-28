İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria\'da İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el Halil ve Nablus kentlerinde, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. El Halil'de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kesici aletlerle saldırması sonucu bir Filistinli ile oğlunun yaralandığı belirtildi. İsrail askerlerinin El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na baskın düzenlemesinin ardından baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi. Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesi yakınlarında Filistinlilerin araçlarını taşlayan İsraillilerin yaralanmaya neden olmadığı bildirildi. Burka beldesinin doğusunda Ras el-Muhellel bölgesinde ise İsraillilerin Filistinlilerin evlerine saldırarak tarım arazilerini ve koyun ağıllarını ateşe verdiği aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

28.05.2024 01:09
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın el Halil ve Nablus kentlerinde, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kesici aletlerle saldırması sonucu bir Filistinli ile oğlunun yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'in doğusundaki Beyt Aynun kavşağı yakınında İsrail askerlerinin himayesinde, 46 yaşındaki Filistinli Cemal Ubeyd Ahmed Avad ve 23 yaşındaki oğlu Muhammed'e saldırarak birkaç kez bıçakladıkları kaydedildi.

Saldırıda Filistinlilerin hafif yaralandığı ve kentteki El-Ehli Hastanesi'ne götürüldükleri aktarıldı.

İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na baskın düzenlemesinin ardından baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

Filistinlilerin araçları taşlandı, tarım arazileri ateşe verildi

İsrail askerlerinin, Filistinlilere ve evlerine gerçek mermi ile ateş açtığı, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesi yakınlarında Filistinlilerin araçlarını taşladığı, yaralanmanın kaydedilmediği bildirildi.

Nablus'un kuzeybatısındaki Burka beldesinin doğusunda Ras el-Muhellel bölgesinde, İsrail askerlerinin koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin evlerine saldırdığı, mahsullerin bulunduğu tarım arazilerini ve koyun ağıllarını ateşe verdiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Burka'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile çıkan çatışmada, yüksekten düşen 24 yaşındaki bir Filistinlinin hastaneye götürüldüğü belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 50 Filistinli öldürüldü, 81 bin 26 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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