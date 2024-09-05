İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları, 28 Bedevi Topluluğunu Göç Etmeye Zorluyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 28 bedevi topluluğun göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, "bedevi toplulukları korkutma, tehdit etme, hayvanlarını gütmelerine izin vermeme ve su kaynaklarından mahrum bırakma" üzerine kurulu bir politika izlediğini ifade etti.

Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu 311 aileden oluşan 28 bedevi topluluğun yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığını, bu göçlerden sonuncusunun Kuzey Ağvar'daki El-Fav Vadisi'nde gerçekleştiğini dile getirdi.

Yıl başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin topraklarında 1760 saldırı gerçekleştirdiğini ve 9 Filistinlinin ölümüne neden olduğunu kaydeden Şaban, bu saldırıların yüzde 32'nin bedevi toplulukları hedef aldığına işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.