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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler zeytinlikleri talan etti - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler zeytinlikleri talan etti

İsrail askerlerinin desteğiyle Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait zeytinliklerdeki mahsulleri çalarak zeytin ağaçlarını kesti. Yesh Din'in kamera görüntüleriyle belgelediği olayda, onlarca yerleşimci zeytinliği basarak mahsulleri çaldı ve ağaçları kesti. Bu saldırılar sonucunda son iki ay içinde 400'den fazla saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, en az 9 Filistinliyi öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimciler zeytinlikleri talan etti
11.12.2023 - 19:01,
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- Yahudi yerleşimciler, asker koruması altında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

BATI ŞERİA - Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'da yer alan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait mahsulleri çalarak, zeytin ağaçlarını kesti.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından paylaşılan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin ağaçlardaki zeytinleri toplayarak çuvala koyduğu, ardından araçlarına taşıdığı ve bazı yerleşimcilerin ise ağaçları kestiği görüldü.

Yesh Din tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde onlarca yerleşimci Hanuka Bayramı'nı Avarta köyü dışında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarından mahsulleri çalarak kutladı. İsrail askerlerinin eşlik ettiği hırsızlığın ardından yerleşimciler birkaç ağacı kesmeye başladı" denildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler zeytinlikleri talan etti - Son Dakika
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