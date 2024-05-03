İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Kutsal Cuma kutlamaları hüzünle geçti - Son Dakika
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Kutsal Cuma kutlamaları hüzünle geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Kutsal Cuma kutlamaları hüzünle geçti. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanlar kutlamalara katılamazken, yerli halk ve yabancı turistler büyük çoğunluğu oluşturdu. Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi sözcüsü, Gazze'deki olayları protesto etmek için dini ritüelleri sınırlandırdıklarını belirtti ve dünyaya dayanışma mesajı verdi.

03.05.2024 17:54
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan "Kutsal Cuma" kutlamalarına İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle hüzün hakim oldu.

Yüzlerce Hristiyan, "Kutsal Cuma" dolayısıyla İsrail polisinin konuşlandığı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki ara sokaklarda palmiye yaprakları taşıyarak Kıyamet Kilisesi'ne yürüdü.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanların kente ulaşmaları mümkün olmazken, kutlamaya katılanların büyük çoğunluğunu yerli halk ve yabancı turistler oluşturdu. Katılımcılar, Eski Şehir'de İsrail polis kontrol noktalarından geçerken ilahiler okudu.

Geçmiş yıllarda on binlerce kişinin katıldığı "Kutsal Cuma" kutlamaları, bu yıl oldukça mütevazı bir atmosferde gerçekleştirildi.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi sözcüsü İsa Muslih, çocuk ve kadınların öldürüldüğü, evlerin yıkıldığı Gazze'de yaşananları protesto etmek için Kutsal Haftayı dini ritüellerle sınırlandırmaya karar verdiklerini söyledi.

Muslih, "Bu, uzaklara ve yakınlara; Birleşmiş Milletler'e (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne; dünyanın özgür insanlarına, biz Hıristiyanlar olarak Gazze ile dayanışma içinde olduğumuza dair bir mesajdır. Çünkü yaşananlar normal değildir. Bu suçlar işleniyor ve ne yazık ki dünya sessiz kalıyor, hiçbir şey yapmıyor." dedi.

İsrail'den geçiş izni alamadıkları için Batı Şeria'dan kimsenin kutlamalara gelemediğini vurgulayan Muslih, "Her yıl bu gibi günlerde, Rum Ortodoks Kilisesi mensuplarının Kıyamet Kilisesi'ne gitmesine izin vermek için İsrailli yetkililerle birçok toplantı yapılıyor, ancak bu yıl izin yok." ifadelerini kullandı.

Muslih, "Bu yıl Kudüs, halkının, hacıların ve ziyaretçilerinin yokluğu nedeniyle hüzünlü. Çocuklarımızın, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın yüzlerinde sevinç yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Kutsal Cuma kutlamaları hüzünle geçti - Son Dakika

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