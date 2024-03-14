İşgal altındaki Doğu Kudüs\'te Ramazan ayı sönük geçiyor

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İsrail'in Gazze'ye aylardır gerçekleştirdiği katliamların gölgesinde ramazan ayına giren işgal altındaki Doğu Kudüs'te sokaklar geçen senelerden farklı olarak ışıklandırılmadı.

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir karadan, havadan ve denizden saldırdığı Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin verdiği yaşam mücadelesi ramazan ayına giren Müslümanların yüreğini burkuyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler de Gazze'de yaşanan katliam ve kıtlık nedeniyle ramazanı buruk karşıladı.

Doğu Kudüs'te her yıl ramazanın gelmesiyle birlikte rengarenk ışıklarla süslenen evler, Mescid-i Aksa'ya çıkan sokaklar ve sembolik mekanlar bu yıl ramazan ayını sönük karşıladı.

Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra ailesiyle Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan geçen Doğu Kudüslü Muhammed Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki kardeşlerimiz şimdi Kudüs'ün özgürlüğü ve kurtarılması için bedel ödüyor. Gazze'de onlar böyle bir bedel öderken bizim kutlama yapmamız yakışık almaz." ifadesini kullandı.

Doğu Kudüs'ten Cemile Ebu Nimr de Filistinlilerin yaklaşık 6 aydır Şam Kapısı, Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'dan mahrum kaldığına dikkati çekerek, Filistinlilerin Aksa'ya ulaşmasının ramazana kadar çok zor olduğunu söyledi.

Ebu Nimr, Kudüs'te bu yıl ramazanın sönük geçtiğine dikkati çekerek, "Gazze'deki kardeşlerimiz acı çekerken, öldürülürken, açlıkla mücadele ederken nasıl sevinebiliriz? Kolay değil. En azından Aksa'da namaz kılabildik, Aksa bizim, Kudüs bizim, burada kalmaya devam edeceğiz. Başka bir seçenek yok." diye konuştu.

Ramazan ayı için özellikle Gazze'de güvenliğin sağlanmasını dileyen Ebu Nimr, "Filistinliler olarak çok sıkıntı çektiklerini, sadece yaşamak istediklerini" vurguladı.

İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'den bugüne aralıksız devam eden saldırılarında yüzde 70'i kadın ve çocuk 31 binden fazla Filistinliyi öldürdü.