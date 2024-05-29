İsias Oteli\'nin yıkılmasıyla ilgili 4 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi

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Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nin yıkılmasına ilişkin 4 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma izni istenen 8 belediye görevlisinden 1993 yılında otelin ilk ruhsatında imzası bulunan dönemin imar müdürü Y.G ile 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası olan dönemin ruhsat büro şefi B.B, dönemin imar müdürü M.S.A. ve dönemin belediye başkan yardımcısı O.B. için gerekli izni verdi.

Kurul, hayatını kaybeden 2 kişi hakkında soruşturma izni verilmemesine, daimi işçi oldukları için 4483 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayan 2 kişi hakkında da genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiğini kararlaştırdı.

Depremde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava ise sürüyor.