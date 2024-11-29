İşiba: Gazze'ye atılan bombalar yürek parçalayıcı - Son Dakika
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İşiba: Gazze'ye atılan bombalar yürek parçalayıcı

Japonya Başbakanı İşiba, Gazze'deki bombardımanın dehşet verici olduğunu vurguladı, yardımlar sürecek.

29.11.2024 16:20
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Gazze'ye İkinci Dünya Savaşı'nda Tokyo'ya atılandan daha çok bomba atılmasının "yürek parçalayıcı" olduğunu belirtti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre İşiba, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita ile dün yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu değerlendirdi.

İşiba, Gazze'ye İkinci Dünya Savaşı'nda Tokyo'ya atılandan daha çok bomba atılmasının "yürek parçalayıcı" olduğunu belirterek, Japonya'nın Gazze'ye yardımlarının devam etmesinin önemini vurguladı.

UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesinin önemine dikkati çeken İşiba, Japonya'nın bu konudaki duruşunu devam ettireceğini dile getirdi.

Japonya, Lübnan'da yerinden edilmiş insanlar için yardım sağlayacak

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla Lübnan'da yerinden edilen insanlar için yardım malzemelerinin sağlanacağını duyurdu.

Açıklamada, bu kapsamda Lübnan'da yerinden olanlar için 6 bin 500 battaniye, 2 bin 500 plastik örtü ve 6 bin 500 uyku matının temin edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşiba: Gazze'ye atılan bombalar yürek parçalayıcı - Son Dakika

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