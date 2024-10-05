ISIF\'24 Ödülleri Sahiplerini Buldu

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ADANA' da Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'24) ödüller, Adana TEKNOFEST'teki törenle sahiplerini buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile TEKNOFEST'te TÜRKPATENT, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) iş birliğinde gerçekleştirilen ISIF'24'e 16 ülkeden katılım oldu. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, 298'i yerli 56'sı yabancı 354 buluştan ödül almaya hak kazanlar belirlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, rektörler ve davetliler katıldı.

FUAR 62 ÜLKEDEN 4 BİNİN ÜZERİNDE TEKNOLOJİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, fuarın 5 yıldır TEKNOFEST bünyesine gerçekleştirildiğini ve 8 yılda 62 ülkeden 4 binin üzerinde teknolojiye ev sahipliği yaptığını söyledi. Ödül alan katılımcıları kutlayan Gönüllü, "ISIF-24 sadece buluşların sergilendiği bir alan olmanın ötesinde dünyadan birçok yatırımcıyı buluşturmasıyla nitelikli fikir üretiminin öne çıktığı, tamamen interaktif bir organizasyon olarak gerçekleşmektedir" diye konuştu.

'YERLİ TASARIM BAŞVURULARINDA DÜNYADA 2'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK'

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak ise "Dünya Fikri Mülkiyet Raporu'na göre yerli patent başvurularında dünyada 17'nci sıradayız. Yerli marka başvurularında dünyada 4, Avrupa'da ilk sıradayız. Yerli tasarım başvurularında da Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünyada 2'nci sıraya yükseldik. Bu rakamlar ülkemizin ciddi bir başarıyı hak ettiğini gösteriyor" dedi. TÜRKPATENT, WIPO ile IFIA'nın en iyi yabancı, yerli ve akademik buluş ödülleri sahiplerine verildi. Gönüllü ve Durak, ödül alan katılımcıları kutladı.