Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nilüfer turu sırasında teknede çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Işıklı Gölü'nde nilüfer turuna çıkan Tayfun Eren'e ait teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma bot timi sevk edildi.
Yaralanan Eren ve teknedeki 3 kişi, yangını fark eden diğer tur teknelerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, kıyıda bekleyen sağlık görevlilerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Eren'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada alevlerin büyümesiyle suya batan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çivril'de Tekne Yangını: 4 Yaralı - Son Dakika
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