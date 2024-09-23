İşitme Cihazı ile Ecrin'in Başarı Hikayesi - Son Dakika
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İşitme Cihazı ile Ecrin'in Başarı Hikayesi

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Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Ecrin Oygur, aldığı işitme cihazı sayesinde okulda başarı elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Öğretmen ve arkadaşlarının desteğiyle sosyal ve akademik anlamda büyük gelişim kaydeden Ecrin, sınıfının en başarılı öğrencisi oldu.

23.09.2024 01:30  Güncelleme: 01:35
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İşitme cihazı 7 yaşındaki Ecrin'i başarıya ulaştırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Ecrin Oygur, işitme cihazı sayesinde derslerinde başarı elde ederek okulda derece yaptı.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Ecrin Oygur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun temin ettiği işitme cihazı sayesinde büyük bir başarı göstererek okulunda derece yaptı. Şahinbey Latife Özmimar İlkokulu'nda öğrenim gören Ecrin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının desteğiyle hem eğitim hem de sosyal anlamda dikkat çeken bir gelişim kaydetti.

"Okula olan ilgisi ve isteği gözle görülür şekilde arttı"

Ecrin'in sınıf öğretmeni Güler Ayyıldız, "Kulaklık takmadan önce Ecrin hırçın bir çocuktu. İşitme cihazı taktıktan sonra özgüveni arttı, iletişim becerileri gelişti. Okula olan ilgisi ve isteği gözle görülür şekilde arttı. Ecrin başlangıçta çekingen bir çocuktu, ancak zamanla kendini ifade etmeye ve arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurmaya başladı. Şu an derslerde konuşmaması için bile uyardığım oluyor, bu da onun gelişiminin bir göstergesi" dedi.

"Hem ailesi hem de sınıf arkadaşları sayesinde kendini geliştirdi"

Ayyıldız, Ecrin'in başarısında aile ve arkadaşlarının da büyük katkısı olduğunun altını çizerek, "Ecrin okula ilk başladığında çok sessizdi. Hem ailesi hem de sınıf arkadaşları sayesinde kendini geliştirdi. Diğer çocuklar onu hiçbir zaman dışlamadı, aksine çok sevdiler. Ecrin, özel ihtiyaçlarına rağmen sınıfın en başarılı öğrencisi. Bana her zaman 'Öğretmenim, ben birinci olmak istiyorum' derdi ve bu hedefi doğrultusunda çok çalıştı. Onunla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Öğretmen ve eğitimci olarak dezavantajlı çocuklarımıza öncelik vermemiz gerekiyor"

Öğretmen olarak dezavantajlı öğrencilere özel bir ilgi ve destek göstermenin önemine vurgu yapan Güler Ayyıldız, "Öğretmen ve eğitimci olarak dezavantajlı çocuklarımıza öncelik vermemiz gerekiyor. Her öğrencimize aynı özveriyle yaklaşıyoruz. Fakat özel ihtiyaçlı öğrencilere ayrı bir destek verilmeli. Ben Ecrin'i gözümün önünden ayırmıyorum. Diğer arkadaşları gibi olsun kendini dezavantajnı hissetmesin diye elimden gelen her şeyi yaptım. Sınıf arkadaşlarıyla Ecrin gelmeden önce konuştum. Durumunu anlattım. Sınıf arkadaşları çok akıllı öğrenciler. Ecrin'i hiç dışlamadılar. Hatta çok seviyorlar. Ecrin ve diğer öğrencilerimle aramada bağ var. Özellikle Ecrin bana sık sık sarılır" diye konuştu.

İşitme Cihazı ile Ecrin\'in Başarı Hikayesi
Kaynak: İHA

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