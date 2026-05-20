İşitme Engelli Çift 'Yılın Ailesi' Ödülünü Aldı

ESKİŞEHİR'de hem kendileri hem de çocukları işitme engelli olan Gizem-Burak Uyanık çifti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda yılın ailesi ödülünü aldı. Türkiye'nin doktora yapan ilk işitme engelli bireyi olan Burak Uyanık, işitme engellilerin sesi olmak istediğini söyledi.

İzmir'de işitme engelli olarak doğan Burak Uyanık, öğrenim hayatında zorluk yaşamaması için ailesi tarafından Eskişehir'e getirilerek, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (İÇEM) eğitim görmeye başladı. Lisedeyken bilgisayar mühendisi olmak isteyen Uyanık, işitme engelliler lisesinde bu dalda eğitim olmadığını öğrenince meslek lisesine kaydoldu. Meslek lisesini derece ile bitiren Uyanık, lisans eğitimini tamamlayabilmek için önce ön lisans programında bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümünü bitirdi, daha sonra ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bilgisayar mühendisliği bölümüne yerleşti. Kendisi gibi işitme engelli Gizem Uyanık (32) ile evli olan Burak Uyanık, yüksek lisans eğitimini de tamamladıktan sonra 2019 yılında doktora programına başvurdu. 2023 yılında doktora programını başarıyla tamamlayan Uyanık, Türkiye'de doktora yapan ilk işitme engelli birey oldu.

Yaklaşık 7 yıl TÜBİTAK'ta görev yapan Burak Uyanık, kendileri gibi işitme engelli olarak dünyaya gelen çocukları Okan Ali Uyanık'ın (5) İÇEM'de öğrenim görmesi için Eskişehir'e taşınarak, TEI'de Uzman Yazılım Mühendisi olarak göreve başladı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde elektrik elektronik mühendisi olarak görev yapan eşi Gizem Uyanık ile çeşitli başarılara imza atan Burak Uyanık hem kentte hem de ülke genelinde dikkat çekti. Başarılı çift, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda yılın ailesi ödülünü aldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ÖRNEK AİLE OLARAK ÖDÜLLENDİRDİ'

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, başarılı çifti Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret edip, başarılarını kutladı. Vali Erdinç Yılmaz, "Gerçekten bütün engelleri aşmış, eğitimle neler başarılabileceğini göstermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da örnek aile olarak ödüllendirilmiş, gerçekten örnek olan bir ailedeyiz. Burak maşallah Türkiye'de engelli olarak doktora yapan ilk akademisyen unvanını almış. Engellilerin sorunlarının çözülmesi için de büyük bir gayretle mücadele ediyor. Eşi Gizem yine maşallah aynı şekilde mücadele ediyor, o da engelli, çocukları var engelli ama bu engellerin hiçbiri hedeflerine gitmede engel teşkil etmiyor. Gerçekten tanımaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SADECE BENİM'

Üniversite öğretmeninin kendisine destek olduğunu belirten Burak Uyanık ise şunları söyledi:

"Toplumun ön yargılarını yıkmak için 'doktora yap, farkındalığı arttır' dedi. Tabi ki çok güzel bir şey ama toplumun ön yargısı çok fazla. O nedenle doktora yapmaya karar verdim. Örnek vereyim, Kocaeli Üniversitesi'nde bir işitme engelli yüksek lisans veya üniversiteye başvurduğunda hemen kabul görüyor. Beni örnek gösteriyorlar. 2019 yılında doktora programına başladım, 2023 yılında bitirdim. Böylece Türkiye'de doktorayı tamamlayan ilk işitme engelli oldum. İlk olmak benim için gurur verici ama diğer taraftan bakarsanız kötü. Amerika'da ve yurt dışında doktorayı tamamlayan 200'den fazla işitme engelli var. Türkiye'de sadece benim. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama gelecekte çok farklı planlarımız var. Önceliğimiz farkındalığı arttırmak. Amacım Türkiye'deki işitme engelli toplumun temsilcisi olmak, temsil etmeye çalışıyorum"

Gizem Uyanık da ödüle layık görüldüklerine şaşırdıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız tarafından ödülü alacağımızın haberi gelince ben emin olamadım çünkü hala çok mütevazi bir insan olduğumu düşünüyorum. 'İkimiz de evet çok başarılı bir aileyiz, acaba bunu hak ediyor muyuz? Gerçekten mi? Yoksa bizi kandırıyorlar mı?' gibi şeyler düşünmüştüm. Çok duygulanmıştım. Oraya gidip ödül alana kadar hala inanmamıştım, inanamamıştım. Ödülü aldıktan sora eşime, 'Evet gerçekten topluma büyük bir katkı sağladık' dedim. Ben farkındalığı yarattık diye düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,