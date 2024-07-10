İşitme Engelli Futbolcu Emre Kılınç, Milli Takımla Avrupa Şampiyonasında Üçüncü Oldu - Son Dakika
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İşitme Engelli Futbolcu Emre Kılınç, Milli Takımla Avrupa Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Afyonkarahisarlı işitme engelli futbolcu Emre Kılınç, 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımıyla üçüncü olarak büyük bir gurur yaşadı. Kılınç, çocukluk yıllarında top koşturduğu mahalle aralarından milli takıma kadar uzanan bir yolculuk geçirdi. Antrenörünün desteğiyle hedeflerine ulaşan Kılınç, diğer işitme engelli sporculara da başaracaklarına inanmaları için ilham veriyor.

10.07.2024 11:03
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Afyonkarahisarlı işitme engelli futbolcu Emre Kılınç, hayalini kurduğu milli takımla 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü olmalarının gururunu yaşıyor.

Doğuştan işitme engelli 28 yaşındaki Emre Kılınç, Şuhut ilçesi Senir köyünde çocuk yaşlarda mahalle aralarında top koşturmaya başladı.

Zamanla kendisini geliştiren Kılınç, bir dönem Afyonkarahisar Sağır ve Dilsizler Kulübünün formasını terletti.

Daha sonra farklı takımlarda oynayan Kılınç, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'na seçilmeyi başardı.

Antrenörü hedeflerine ulaşması için hırslandırdı

Yaklaşık 7 yıldır giydiği milli takım formasıyla büyük başarılara imza atmak isteyen Kılınç, işaret dili tercümanı aracılığıyla AA muhabirine, Antalya'da düzenlenen şampiyonada büyük bir başarıya imza atarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladıklarını söyledi.

Milli takım forması için büyük bir mücadele verdiğini, zaman zaman karamsarlığa düştüğünü anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Bir ara antrenmanları bıraktım, bırakmayı düşündüğüm günler de oldu. Antrenörüm, 'Sakın bırakma, senin milli takıma gireceğine inanıyorum.' dedi. Sonra pes etmedim. Kar, çamur, yağmur, sıcak demeden her zaman antrenmanlara devam ettim. En sonunda başardım. Büyük bir disiplin içinde çalışmalarıma devam ediyorum. Antrenörümün desteği sonrası, engelliyim, başaramam diye bırakmadım. İnandım, başardım. Diğer işitme engelli kardeşlerimin de çalışırsa başaracaklarına inanıyorum. Annem ve babam başarımdan dolayı çok gururlandı, hep arkamda durdular."

Antrenör Hüseyin Baydaş da hedefine ulaşıp başarılı olan Kılınç ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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