İskandinav Sanatçılardan Eurovision'a Protesto

İskandinav ülkelerinden binlerce sanatçı, İsrail'in, İsviçre'nin Basel kentinde süren 69. Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi için yayımlanan bildiriyi imzalayarak, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı.

Eurovision Şarkı Yarışması'na daha önce katılan birçok şarkıcı da dahil, 5 İskandinav ülkesinden 4 bin civarında müzisyen, sanatçı ve müzik sektörü çalışanı, bildiriyi imzaladı.

Bildiride, İsrail'in yarışmaya katılması, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı aklama ve dikkatleri başka yöne çekme girişimi olarak nitelenerek kınandı.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri kitlesel olarak katletmesi ve aç bırakmasının yanı sıra Filistin'de 75 yıldır sürdürdüğü işgal ve apartheid politikalarına işaret edilen bildiride, "İsrail'in, Eurovision sahnesinde kamuoyundaki imajını parlatma fırsatına sahip olmaması ve böylece bunu insan hakları ihlallerini örtbas etmek ve sürdürmek için kullanmaması gerektiğini güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) İsrail'in yarışmaya katılmasına izin vermesi "ikiyüzlülük" olarak değerlendirilerek, bu yaklaşım kınandı.

EBU'nun şimdiye kadar İsrail'i yarışmadan ihraç kararı almadığı belirtilen bildiride, bu durumun, 2022'de Ukrayna ile savaşması nedeniyle hızla verilen Rusya'yı ihraç kararıyla tutarsız olduğu ve tam bir tezat oluşturduğu kaydedildi.

İsveç'in Malmö kentinde geçen yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, İsrail'in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu ve dışlanması çağrısını desteklediğini söylemişti.

Aralarında 2009'da Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise Açıkgöz'ün de bulunduğu farklı ülkelerden 70'ten fazla eski yarışmacı, İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebini EBU'ya ileten mektuba imza atmıştı.