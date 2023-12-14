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İskandinav Ülkeleri Ukrayna'ya Yardım Taahhütlerini Yineledi - Son Dakika
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İskandinav Ülkeleri Ukrayna'ya Yardım Taahhütlerini Yineledi

İskandinav ülkeleri, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Nordik-Ukrayna Zirvesi'nde Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlama taahhütlerini tekrarladı. Zirvede, İskandinav hükümetlerinin liderleri, uluslararası format ve platformlar çerçevesinde Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirtti. İskandinav ülkeleri, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplam 11 milyar euroyu aşan askeri, ekonomik ve insani yardım sağladı.

İskandinav Ülkeleri Ukrayna\'ya Yardım Taahhütlerini Yineledi
14.12.2023 - 11:11,
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OSLO, 14 Aralık (Xinhua) -- İskandinav ülkeleri, Norveç'in başkenti Oslo'da konuk Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi ağırladıkları Nordik-Ukrayna Zirvesi'nde Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlama taahhütlerini yineledi.

Zelenski; Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte zirveye katıldı.

İskandinav hükümetlerinin liderleri zirvede Zelenski'ye, bölge çapında tek tek veya topluca, uluslararası format ve platformlar çerçevesinde Ukrayna'ya desteklerini sürdürecekleri sözünü verdi.

Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride, "Bu zirve İskandinav ülkelerinin Ukrayna'ya kapsamlı ve uzun vadeli destek sağlayacağını açıkça ortaya koyuyor. Ukrayna'yı gerektiği sürece söylem ve eylemlerimizle destekleyeceğiz" ifadesi yer aldı.

Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana İskandinav ülkeleri Ukrayna'ya toplam 11 milyar euroyu (11,97 milyar ABD doları) aşan askeri, ekonomik ve insani yardım desteği sağladı.

Kaynak: Xinhua
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