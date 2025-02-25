İskandinav ve Baltık Ülkelerinden Ukrayna'ya Destek

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HELSİNKİ, 25 Şubat (Xinhua) -- Sekiz İskandinav ve Baltık ülkesi, Rusya- Ukrayna çatışmasının 3. yıldönümünde ortak bir bildiri yayımlayarak Ukrayna'ya desteklerini artıracaklarını duyurdu.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Finlandiya, Letonya ve Litvanya cumhurbaşkanları, Danimarka, Estonya, İzlanda, Norveç ve İsveç başbakanları ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortak bir bildiri imzaladı.

Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha teyit eden liderler, "Avrupa'nın liderlik sergilemesi gerektiğini" vurguladı. Bildiride hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın gelecekte yapılacak olan müzakerelerde merkezi bir rol alması ve Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İskandinav ve Baltık ülkelerinin, bugüne kadar Ukrayna'ya sağladıkları çeşitli yardımlar 26 milyar euroya ulaşmış durumda. Bildiride hava savunma sistemleri, mühimmat, Ukrayna'nın savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması ve bir tugay büyüklüğünde ölçeklenebilir birim için ekipman ve eğitim sağlanması gibi konularda daha fazla destek sözü de verildi.