İskeçe'de Müftü Davası Ertelendi

27.03.2026 19:01
İskeçe'de müftülerin camiye girişine engel olan azınlık mensuplarının davası 5 Haziran'a ertelendi.

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde 11 Ekim 2024'te Yunan devletinin atadığı müftülerin Çınar Camisi'ne girişinin engellenmesi üzerine 4 azınlık mensubu hakkında açılan dava ertelendi.

İskeçe'de görülen, Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse hakkında açılan dava, bir tanığın duruşmaya katılmaması nedeniyle 5 Haziran'a ertelendi.

Duruşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, mahkeme önünde destek için toplanan Batı Trakya Türklerinin birlik ve beraberliğine işaret etti.

Trampa, "Burada sadece 4 arkadaşımız yargılanmıyor, bütün azınlığın varlığı yargılanıyor ve sorgulanıyor." dedi.

Azınlık mensuplarının davayı yakından takip ettiğini aktaran Trampa, bugün olduğu gibi 5 Haziran'da da mahkemede güçlü bir katılım sergileyeceklerini dile getirdi.

"Süreci yakından takip edeceğiz"

Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme de İskeçe Adliyesinde görülen davaya gözlemci olarak katıldıklarını belirterek, davanın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel hak ve özgürlükleriyle ilgili olduğunu söyledi.

Davanın; ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ile seçme ve seçilme hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Dikme, Batı Trakya Türklerinin haklarının 1913 Atina ve 1923 Lozan antlaşmalarıyla güvence altına alındığını hatırlattı.

Dikme, hukuk ve insan hakları savunucuları olarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklı taleplerinin yanında olduklarını ve süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

Duruşmayı, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Burhan Baran ile Hüseyin Zeybek, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk izledi.

Ne olmuştu?

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katılımıyla 11 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilen İskeçe Medresesinin açılışının ardından Yunan devletince atanan müftüler, Çınar Camisi'nde cemaatle birlikte cuma namazı kılmak istemiş, ancak azınlık mensuplarınca camiden uzaklaştırılmıştı.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak, kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Kaynak: AA

