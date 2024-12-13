Işkence İddiasıyla Yargılanacak Eski Suriyeli Yetkili

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ABD'de, devrik Beşşar Esed rejiminin eski üst düzey yetkililerinden Semir Osman Eş-Şeyh'in, başkent Şam'daki Adra Hapishanesi'ni yönettiği dönemde tutsaklara "işkence yaptığı" gerekçesiyle yargılanacağı bildirildi.

New York Times'ın haberine göre, California eyaletindeki Los Angeles Federal Mahkemesi'nin jürisi tarafından hazırlanan iddianamede, Şeyh'in 2005-2008 yılları arasında müdürü olduğu Adra Hapishanesi'nde tutulan kişilere işkence emri verdiği ve bu işkencelere bizzat katıldığı belirtildi.

İddianamede, hapishanede tutulanların "ceza kanadı" adlı bölümde tavana asılarak dövüldüğü ve ağır fiziksel işkencelerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Savcı Martin Estrada, Şeyh hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin, "Bu iddianamede yer alan ağır insan hakları ihlalleri ürkütücü boyuttadır." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca, Şam'daki bir askeri üste işkence yaptıkları iddia edilen iki Suriyeli yetkiliye daha dava açtı.

Şeyh, temmuz ayında Los Angeles'ta yakalanmıştı

Esed rejiminin eski Deyrizor Valisi Şeyh, ülkesinde bulunduğu dönemde siyasi muhaliflere işkence etmek ve öldürmek suçlamasıyla ABD'nin Los Angeles şehrinde temmuz ayında gözaltına alınmıştı.

2020'den bu yana Los Angeles'ta ikamet eden Şeyh hakkında, ABD vatandaşlığına geçmek için 2023'te yaptığı başvuruda yanlış bilgiler verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusuna göre, Adra Hapishanesi'ni yöneten, polislik, istihbarat subaylığı ve tuğgenerallik yapan eski Deyrizor Valisi Şeyh, siyasi inançları nedeniyle kimseye işkence edip etmediği veya herhangi bir cinayete karışıp karışmadığı konusunda yanlış beyanda bulunmuştu.

Şeyh'in valilik ve hapishane müdürlüğü yaptığı dönemde insan hakları ihlalleri yaşanmıştı

Şeyh, 2005-2008 yılları arasında Adra Hapishanesi'ni yönetmişti.

Adra Hapishanesi'nde aç bırakıldıklarını, dövüldüklerini, işkence gördüklerini ve tecavüze uğradıklarını anlatan eski mahkumların birçoğu yıllarca yargılanmayı beklemişti ya da ölmüştü.

Şeyh'in Deyrizor ilinde Temmuz 2011- Aralık 2013 tarihlerinde üstlendiği Valilik ve çeşitli güvenlik birimlerindeki görevleri sırasında, rejim güçlerinin 312'si çocuk, 261'i kadın olmak üzere 3 bin 933 sivili öldürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.