İskenderun'da Akrobasi Yapan Motosikletçilere Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 18 bin 749 lira ceza kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları çalışmayla sürücülerin kimliklerini belirleyen ekipler, E.Ş. ve M.T'ye toplam 18 bin 749 lira ceza uyguladı.