İskenderun'da alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru Murat Kabakçı'nın (50) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

17.04.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın İskenderun ilçesinde alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden kıdemli başpolis memuru Murat Kabakçı'nın (50) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Denizciler Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Murat Kabakçı, dün kentteki bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptığı sırada aniden fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaza içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kabakçı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Kabakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve biri kız, iki çocuk babası Murat Kabakçı'nın ölümü, meslektaşları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Murat Kabakçı için Denizciler Şehit Kazım Şengül Polis Merkez Amirliği önünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önde, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, emniyet mensupları, muhtarlar, merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve duaların ardından Murat Kabakçı'nın özverili meslek yaşamı anıldı. Kabakçı'nın cenazesi defnedilmek üzere dualar eşliğinde Osmaniye'ye gönderildi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN Hatay

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, İskenderun, Alışveriş, Osmaniye, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hatay, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:26 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:44:29. #7.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da alışveriş yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement