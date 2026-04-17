İskenderun'da Anne ve Oğul Cinayeti - Son Dakika
İskenderun'da Anne ve Oğul Cinayeti

İskenderun\'da Anne ve Oğul Cinayeti
17.04.2026 14:33
İki şüpheli tarafından öldürülen Zekiye ve Osman Zont yan yana toprağa verildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2 şüpheli tarafından öldürüldükten sonra kolundaki altın bilezikleri gasbedilen Zekiye Zont (54) ile oğlu Osman Zont (33) yan yana toprağa verildi.

Olay, 15 Nisan'da Akçay Mahallesi Avluk Yaylası mevkisinde meydana geldi. Gece saatlerinde hayvanlarını otlatırken boş bir arazide av tüfeği başından vurulmuş erkek cesedi gören çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrollerinde cesedin Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, yakınlarda Zont'un annesi Zekiye Zont'un toprağa yarı gömülü halde cesediyle karşılaştı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Yayla yolu güzergahı ve ilçe merkezindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, anne ile oğlunu A.Z. ve K.Z.'nin öldürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin, Osman Zont'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra ormana bıraktıkları, ardından annesi Zekiye Zont'u evinde boğduktan sonra kolundaki altın bileziklerini gasbedip, ormanda toprağa gömdükleri belirlendi.

Şüpheliler, altınların bir kısmını satmak için gittikleri kuyumcuda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Adresindeki aramada, Zont'a ait altınlar, suçta kullanılan av tüfeği ve anne-oğula ait kıyafetler ele geçirildi.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Zekiye ve Osman Zont'un cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Aşkarbeyli Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İskenderun'da Anne ve Oğul Cinayeti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
SON DAKİKA: İskenderun'da Anne ve Oğul Cinayeti - Son Dakika
