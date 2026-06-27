İskenderun\'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Sarıseki Mahallesi'ndeki bir iskelenin açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kıyıya getirilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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