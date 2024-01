İskenderun\'da depremde hayatını kaybeden çocuklar ve eşinin ismini taşıyan ortaokulun temelleri atıldı

Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nun, 6 Şubat depreminde kaybettiği ikiz çocukları Zeynep (11) ile Deniz ve eşi Cavide Şahutoğlu'nun (44) isimlerini taşıyan ortaokulun temelleri atıldı.

İstanbul'da bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nun ikiz çocukları Zeynep ile Deniz ve eşi Cavide Şahutoğlu, Pirireis Mahallesi'nde yıkılan Eda Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Acılı günler yaşayan Dr. Yılmaz Şahutoğlu, çocuklarının ve eşinin ismini yaşatmak için ortaokul yaptırmaya karar vererek valiliğe başvurdu. Başvuru sonucu aynı mahalledeki Şükrü Kanatlı İlköğretim Okulu'na 12 derslikli ortaokul binasının yapımıyla ilgili protokol imzalandı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün okulda temel atma töreni düzenlendi. Törene, ilçede görev yapan Koordinatör Kaymakamlar Ceyhun Denli, Miyase Demirkoparan, Şafak Karaca, AK parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve Şahutoğlu'un aile yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kuran-ı Kerim okunarak depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

'AYRI YAŞADIĞIMIZ HER SANİYE CEHENNEM'

Hayırsever Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Yılmaz Şahutoğlu, Başta benim canlarım olmak üzere bu kıyamette yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları eminim ki ruhlarının ve kalplerinin güzelliği gibi cennettir. Ondan hiçbir kuşkum yoktur. Onlardan ayrı yaşadığımız her gün, her saat, her dakika, her saniye benim için bir cehennemdir ve bu cehennemi ne yazık ki onlara kavuşana kadar yaşamaya devam edeceğim. Ancak benim canlarım çok akıllı ve eğitime o kadar düşkünlerdi ki çok idealist bir annenin çocuklarıydı Zeynep ve Deniz'im. Cavidem olağanüstü idealist bir insandı, çok iyi bir öğretmendi. Bizler inanıyoruz ki bu toplumun ayakta durabilmesi önderimizin hedef gösterdiği çağdaş muhasır seviyesine ulaşabilmesinin yegane yolu ahlaklı ve eğitimli nesiller yetiştirmekten geçer. dedi.

Konuşmanın ardından 12 derslik Cavide Zeynep Deniz Şahutoğlu Ortaokulu'nun temeline ilk harç döküldü.