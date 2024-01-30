İskenderun\'da depremde hayatını kaybeden çocuklar ve eşinin ismini taşıyan ortaokulun temelleri atıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nun, 6 Şubat depreminde kaybettiği ikiz çocukları Zeynep (11) ile Deniz ve eşi Cavide Şahutoğlu'nun (44) isimlerini taşıyan ortaokulun temelleri atıldı.
İstanbul'da bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nun ikiz çocukları Zeynep ile Deniz ve eşi Cavide Şahutoğlu, Pirireis Mahallesi'nde yıkılan Eda Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Acılı günler yaşayan Dr. Yılmaz Şahutoğlu, çocuklarının ve eşinin ismini yaşatmak için ortaokul yaptırmaya karar vererek valiliğe başvurdu. Başvuru sonucu aynı mahalledeki Şükrü Kanatlı İlköğretim Okulu'na 12 derslikli ortaokul binasının yapımıyla ilgili protokol imzalandı.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün okulda temel atma töreni düzenlendi. Törene, ilçede görev yapan Koordinatör Kaymakamlar Ceyhun Denli, Miyase Demirkoparan, Şafak Karaca, AK parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve Şahutoğlu'un aile yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kuran-ı Kerim okunarak depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
'AYRI YAŞADIĞIMIZ HER SANİYE CEHENNEM'
Hayırsever Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Yılmaz Şahutoğlu, Başta benim canlarım olmak üzere bu kıyamette yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları eminim ki ruhlarının ve kalplerinin güzelliği gibi cennettir. Ondan hiçbir kuşkum yoktur. Onlardan ayrı yaşadığımız her gün, her saat, her dakika, her saniye benim için bir cehennemdir ve bu cehennemi ne yazık ki onlara kavuşana kadar yaşamaya devam edeceğim. Ancak benim canlarım çok akıllı ve eğitime o kadar düşkünlerdi ki çok idealist bir annenin çocuklarıydı Zeynep ve Deniz'im. Cavidem olağanüstü idealist bir insandı, çok iyi bir öğretmendi. Bizler inanıyoruz ki bu toplumun ayakta durabilmesi önderimizin hedef gösterdiği çağdaş muhasır seviyesine ulaşabilmesinin yegane yolu ahlaklı ve eğitimli nesiller yetiştirmekten geçer. dedi.
Konuşmanın ardından 12 derslik Cavide Zeynep Deniz Şahutoğlu Ortaokulu'nun temeline ilk harç döküldü.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi. Anayasa kitapçığını ise CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun fırlattığı iddia edildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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