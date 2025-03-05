Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın sonucu park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Çay Mahallesi'nde 2 yıl önceki depremlerde hasar gören 6 katlı binanın bodrumunda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.
Yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Depremzedeler Yangınla Sınandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?