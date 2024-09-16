İskenderun'da Depremzedelere Yeni Konutlar - Son Dakika
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İskenderun'da Depremzedelere Yeni Konutlar

İskenderun\'da Depremzedelere Yeni Konutlar

İskenderun'da TOKİ, depremzedeler için 1877 konutu tamamlayarak güvenli yaşam alanları sunuyor.

16.09.2024 12:16
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 3 mahallede Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlara taşınan depremzedeler, günlerini artık güvenli yuvalarında geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İskenderun'da evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı planlanan 3 bin 986 konuttan 1877'sinin inşaatı tamamlandı.

Oturuma hazır hale getirilen dairelerden 374'ünün anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

Günlerini artık afetlere dirençli ikametlerinde geçiren aileler, deprem nedeniyle yaşadıkları zorlukları geride bırakmaya çalışıyor.

Konutlarına yerleşenlerden 26 yaşındaki Merve Özer, AA muhabirine, eşi ve şu an 4 yaşında olan oğluyla kaldığı evin depremde yıkıldığını söyledi.

Zor günlerin ardından yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özer, "Çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum, sözünü tuttu. Yeni evimize yerleştik ve düzenimizi kurduk. Allah razı olsun." dedi.

Özer, artık evde daha güvende hissettiklerini belirterek, deprem konutlarının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konteynerden çıkıp yeni yuvasına yerleşen 60 yaşındaki Cengiz Yalman da "Bloklardaki bazı eksiklikler ekipler tarafından gideriliyor. Kilit dahi bozulsa söylüyoruz anında müdahale ediyorlar." diye konuştu.

"TOKİ'den ev çıkması belki de yaşamımın en güzel müjdesi oldu"

72 yaşındaki Kazım Kara da yıkılan binanın enkazından kurtarıldıktan sonra bir süre şehir dışında yaşadığını anlattı.

Kurada adının çıkmasının ardından kente döndüğünü ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"TOKİ'den ev çıkması belki de yaşamımın en güzel müjdesi oldu. Yıllarca kazanımlarımızı ev ve eşya için kullanmıştık ama depremden sonra bir toplu iğne bile alamadan orayı terk ettik. Projeden dolayı devletime teşekkür ediyorum. Diğer depremzedelerin de bir an önce konutlarına yerleşmesi için dua ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Depremzedelere Yeni Konutlar - Son Dakika

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