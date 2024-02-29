İskenderun'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İskenderun'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı

İskenderun\'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında İskenderun İlköğretim Okulu'nda sergi düzenlendi. Sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı. Açılışa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

29.02.2024 16:01
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.

İskenderun İlköğretim Okulu'nda düzenlenen sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı.

Açılışa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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