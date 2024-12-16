İskenderun'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Aile Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Aile Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi

İskenderun\'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Aile Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi sonucu eşi ve üç çocuğunu kaybeden Emrah Kökçü hastaneden taburcu edildi. Cenazeler, Emrah Kökçü'nün de katıldığı namazın ardından defnedildi.

16.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
HATAY'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Emrah Kökçü (43), tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin isteğiyle bekletilen cenazeler, bugün Kökçü'nün de katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

Olay, 12 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce yapımı tamamlanan, G11 Blok'un 2'nci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, fabrika işçisi Emrah, eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, hayatını kaybetti. Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Hastanede tedavisi süren Emrah Kökçü'nün durumu iyiye giderken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firma çalışanı Mustafa Sağıroğlu ile inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz 'Görevi ihmal' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli serbest bırakıldı.

AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Emrah Kökçü'nün iyileşmesini bekleyen aile yakınları, anne ve çocuklarının cenazelerini otopsinin ardından bir süre morgda tuttu. Tedavisi tamamlanan Emrah Kökçü, bugün taburcu edildi. Çankaya Asri Mezarlık'taki cenazeye Emrah Kökçü'nün yanı sıra Kaymakam Muhammet Önder, ilçe protokolü ve aile yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken Kökçü, güçlükle ayakta durabildi. Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

İskenderun, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Emrah, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Aile Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:37:52. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Aile Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.