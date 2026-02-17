İskenderun\'da Hırsızlık: Aile Tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kozmetik ürün satılan zincir marketin şubelerinden 1 milyon 200 bin TL'lık hırsızlık gerekçesiyle gözaltına alınan baba A.K. ve eşi E.K. tutuklandı, kızları E.S.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, kozmetik ürün satışı yapılan zincir marketin 3 ayrı şubesinden 3 ayda toplamda 1 milyon 200 bin TL ürün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin baba A.K. ve eşi E.K. ile kızları E.S.D. olduğunu belirledi. Polisin 12 Şubat'ta adreslerine yaptığı baskında şüpheliler gözaltına alındı. Adreste çok sayıda şampuan, el kremi, deodorant, göz kalemi, ruj gibi kozmetik ürünler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. tutuklandı, E.S.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.