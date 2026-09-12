İskenderun'da hırsızlıktan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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