İskenderun\'da iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli ile aranan hükümlü E.B. tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. ile iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.B., polisin operasyonu sırasında balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, 8 Eylül'de ilçedeki Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. C.G. ile M.T. bir iş yerine tabancayla ateş edip, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada aynı evde saklanan, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B., balkondan kaçmaya çalıştı. E.B. de polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. İş yerine yapılan silahlı saldırı anları ile E.B.'nin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik ve cep telefonuyla görüntülendi.