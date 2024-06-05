İskenderun'da Kadınlar Geri Dönüşüme Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da Kadınlar Geri Dönüşüme Katkıda Bulunuyor

İskenderun\'da Kadınlar Geri Dönüşüme Katkıda Bulunuyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kente açılan kursla kadınlar, eski giysi ve atık kumaşlardan yeni kıyafet, çanta ve çeyizlik yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, afetzedelerin kaldığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde dikiş kursu açıldı. Kurs kapsamında oluşturulan atölyede, geri dönüşüme katkı amacıyla çalışmalar yapılıyor. Eğitime katılan 20 depremzede kadın, eski elbise ve atık kumaşları yeniden değerlendirerek yeni ürünlere dönüştürüyor. Kadınlar, yaptıkları ürünleri satıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vererek hem maddi kazanç sağlıyor hem de sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor.

05.06.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kente açılan kursla kadınlar, eski giysi ve atık kumaşlardan yeni kıyafet, çanta ve çeyizlik yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da, afetzedelerin kaldığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde dikiş kursu açıldı.

Kurs kapsamında oluşturulan atölyede, geri dönüşüme katkı amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Eğitime katılan 20 depremzede kadın, eski elbise ve atık kumaşları yeniden değerlendirerek yeni ürünlere dönüştürüyor.

Kursta hem dikiş eğitimi alan hem de boş zamanlarını değerlendirerek sosyalleşen kadınlar, yaptıkları bazı ürünleri satıyor, bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Usta öğreticisi Münevver Dike, AA muhabirine, ellerindeki kumaşı israf etmeden en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremden etkilenen kadınların ilk olarak kendilerine giysi ve çantalar diktiklerini anlatan Dike, "Ellerindeki kumaşları ve işe yaramaz parçaları getirdiler. Onları kıyafetlere ve çantalara dönüştürdük." dedi.

Dike, kurslar sayesinde kadınların deprem psikolojisinden uzaklaştığını belirterek, "Bu işlerle kendilerine bir moral, motivasyon ve aktivite gerçekleştirdik. Burada el birliğiyle hem ihtiyaçlarını görüyoruz hem de maddi kazanç sağlıyoruz." diye konuştu.

Kurs sayesinde meslekle tanışıyorlar

Afette çok sayıda tanıdığını kaybettiğini dile getiren kursiyerlerden Yeşim Aktar da kurs sayesinde, yaşadığı kötü günleri bir nebze olsun unuttuğunu vurguladı.

Konteyner kentte açılan kurs sayesinde meslek de öğrenmeye çalıştığını kaydeden Aktar, "Burası bize maddi imkan sağlıyor. Kurs bize bir meslek de kazandırdı. Buradan çıktıktan sonra kendi işimi de kurabilirim." dedi.

39 yaşındaki, 4 çocuk annesi Fatma Töre ise atölyede sosyalleşme fırsatı bulduklarını aktardı.

Kursta farklı giysiler ve çantalar yaptıklarına dikkati çeken Töre, "Kursların kendi bütçemize de etkisi oldu çok şükür. Vesile olanlara çok teşekkür ederim. Burada büyük bir aile gibiyiz. Çok zor günler geçirmemize rağmen yavaş yavaş toparlanıyoruz." ifadesini kullandı.

3 çocuk annesi, 50 yaşındaki Züleyha Karayanık, eğitimler sayesinde elbise dikmeyi öğrendiğini söyledi.

Hem eski giysileri değerlendirdiklerini hem de kendilerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de kıyafet diktiklerini anlatan Karayanık, yaptıkları bazı ürünleri de satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, İbrahim Çeçen, Kahramanmaraş, İskenderun, Deprem, Hatay, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Kadınlar Geri Dönüşüme Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da Kadınlar Geri Dönüşüme Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement