Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.A. idaresindeki 16 KRE 34 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde, M.K'nin kullandığı 22 LG 573 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?