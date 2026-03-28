İskenderun\'da Kuş Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanadına ip dolanan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Savaş Mahallesi'nde bir apartmanın dış duvarında bir kuşun ipe dolanarak mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Kanatlarına dolanan ipi çıkaran itfaiye ekipleri daha sonra kuşu doğaya saldı.