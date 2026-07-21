İskenderun\'da LGS\'de 500 Puan Alan Öğrencilere Ödül

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

Kaymakam Önder, sınavdan tam puan alan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Emir Nur ile ilçedeki özel bir okulun öğrencisi Başar Deveci ve ailelerini makamına kabul etti.

Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Önder, emeği geçen ailelere ve öğretmenlere de teşekkür etti.

Önder daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.