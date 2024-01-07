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İskenderun'da sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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İskenderun'da sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda, konteynerin altına sıkışan bir köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, konteyneri krikoyla kaldırarak köpeği kurtardı. Köpeğin herhangi bir yara almadığı belirlendi ve sahibine teslim edildi.

İskenderun\'da sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
07.01.2024 - 16:41,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteynerin altına sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki konteyner kentte köpek yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, konteyneri krikoyla kaldırıp köpeği çıkardı.

Yara almadığı görülen köpek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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