İskenderun'da Mahsur Kedi Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında kedinin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak kediyi bulunduğu yerden aldı.
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