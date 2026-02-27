Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini eğitim kurumlarının çevresinde sürdürdü.
Okul çevresindeki araç ve kişileri sorgulayan polis, oyun salonları ile işletmeleri kontrol ederek uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Okul Çevresinde Polis Denetimi - Son Dakika
