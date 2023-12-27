İskenderun\'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

İskenderun'da ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, Kanadlı Caddesi içerisinde bir araya geldi. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan vatandaşlar, Şehit Pamir Caddesinden, Kore Şehitliği'ne yürüdü. Burada vatandaşlar adına açıklama yapan Adem Kaya, vatan uğruna canlarını feda eden 12 kahraman Mehmetçiği kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını belirterek, Terörün kökünü kazıyana kadar milletçe birlik ve beraberlik içinde olacağız dedi. (DHA)