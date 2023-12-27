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İskenderun'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İskenderun'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Türk bayraklarıyla bir araya gelerek şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak Şehit Pamir Caddesi'nden Kore Şehitliği'ne yürüdü. Yapılan açıklamada, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerin kaybının derin acısı yaşandığı ve terörün kökünün kazınana kadar birlik ve beraberlik içinde olunacağı vurgulandı.

27.12.2023 - 15:09,
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

İskenderun'da ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, Kanadlı Caddesi içerisinde bir araya geldi. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan vatandaşlar, Şehit Pamir Caddesinden, Kore Şehitliği'ne yürüdü. Burada vatandaşlar adına açıklama yapan Adem Kaya, vatan uğruna canlarını feda eden 12 kahraman Mehmetçiği kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını belirterek, Terörün kökünü kazıyana kadar milletçe birlik ve beraberlik içinde olacağız dedi. (DHA)

İskenderun\'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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