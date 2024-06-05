İskenderun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İskenderun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

İskenderun\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kasklı saldırganın kaldırımda duran kişiye ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görülüyor. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

05.06.2024 14:03
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi'nde 1 Haziran'da, kaldırımda duran S.A'ya kafasında kask bulunan kişi silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan S.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı M.D.Ç'nin yaptığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu M.D.Ç. ile olayla ilgisi bulunan İ.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ardeslerinde yapılan aramada, 35 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, kasklı şüphelinin kaldırımda duran kişiye silahla ateş edip kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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