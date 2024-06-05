İskenderun\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi'nde 1 Haziran'da, kaldırımda duran S.A'ya kafasında kask bulunan kişi silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan S.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı M.D.Ç'nin yaptığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu M.D.Ç. ile olayla ilgisi bulunan İ.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ardeslerinde yapılan aramada, 35 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, kasklı şüphelinin kaldırımda duran kişiye silahla ateş edip kaçması yer alıyor.