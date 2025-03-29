İskenderun'da Taş Fırın Ramazan Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika
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İskenderun'da Taş Fırın Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki taş fırın, depremlere rağmen ramazan ikramlıklarını pişiriyor.

29.03.2025 11:16
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki taş fırın, ramazan ikramlıklarının pişirimi için yanıyor.

Suçıkağı Mahallesi'nde bulunan asırlık taş fırın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldı.

Mahalleli, asırlardır her ramazan yanan fırını el birliğiyle tamir ettirdi.

Depremlerin ardından yeniden ocağı tütmeye başlayan fırında, kadınlar hazırladıkları ramazan ikramlıklarını pişiriyor.

Mahalle sakinlerinden 64 yaşındaki Gülayşe Özalp, AA muhabirine, ramazan boyunca bu fırının hemen her gün yandığını söyledi.

Annesinin de bu fırında ikramlıklarını hazırladığını anlatan Özalp, burada pişirim yapmanın artık bir gelenek haline geldiğini belirtti.

Özalp, depremlerde hasar alan fırını tamir ettirerek geleneği sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Her ramazan fırının bulunduğu alanda ayrı bir heyecanın olduğunu vurgulayan Özalp, "Mahalleli ile fırını tamir ettik. Çok şükür Allah'a bu zamana kadar getirdik. İnşallah geleneğimiz devam edecektir. Akşam olunca burası tam şenlik havasında oluyor. Tüm gençler ve herkes toplanır. Çay pişirilir, sohbetler edilir. Geleneğimizi bu şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 71 yaşındaki Durdu Özalp de fırında geleneksel bayram kömbesini pişirdiğini aktardı.

Her ramazanda fırında ikramlıklarını hazırladığını dile getiren Özalp, kendilerinden sonraki nesillerce de bu fırının bacasının tüttürülmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Taş Fırın Ramazan Geleneğini Yaşatıyor - Son Dakika

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