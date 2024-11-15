İskenderun'da Taş Ocağı Patladı, Toz Bulutu Kapladı - Son Dakika
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İskenderun'da Taş Ocağı Patladı, Toz Bulutu Kapladı

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İskenderun'daki taş ocağındaki patlama, şehirde yoğun bir toz bulutuna neden oldu.

15.11.2024 09:33
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Taş ocağındaki patlamayla şehri toz bulutu kapladı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezine yakın bir noktada bulunan taş ocağında gerçekleştirilen patlamayla toz bulutu hakim oldu. Yoğun toz bulutu etkili olduğu anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan taş ocağında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Patlamanın etkisiyle adeta mahalle toz bulutunun içerisinde kaldı. Vatandaşlar yaşadıkları zor anları ve kentin bulutun içerisinde kaldığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Zaman zaman deprem etkisi yaşatan patlamalarla şok geçiren vatandaşlar, maden ocağından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

"Deprem korkusuyla bütün mahalleli sokağa çıktı o anki sokağa çıktığında da oluşan toz bulutlarından taş ocağında oluşan patlama olduğunu anladık"

Toz bulutunun mahalleyi esir aldığı anları görüntüleyen 23 yaşındaki Mert Yaşarsoy, "Toz bulutundan dolayı balkona çamaşırda seremiyoruz, yıkandığımız elbiseleri tekrardan çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz. Her an deprem olacak korkusuyla yaşıyoruz. Taş ocağındaki patlama sırasında evimin damındaydım, bir an çatı profillerinde bir sallantı hissettim ve deprem oluyor zannettim. Tekrardan taş ocağındaki patlamanın sebep olduğunu fark ettim. Deprem korkusuyla bütün mahalleli sokağa çıktı o anki oluşan toz bulutlarından taş ocağında oluşan patlama olduğunu fark ettik. Benim birçok akrabam bu mahallede oturuyor yeni yıkatılan araçların üstlerinde bile bir karış toz oldu, onlar da zaten toz bulutu bittikten sonra tekrardan yıkattılar araçlarını" ifadelerini kullandı.

İskenderun\'da Taş Ocağı Patladı, Toz Bulutu Kapladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Taş Ocağı Patladı, Toz Bulutu Kapladı - Son Dakika

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